２７日の東京株式市場で日経平均株価は続落。米株安を受け、一時１０００円を超える下落となったが、配当権利取りなどで売り一巡後は下げ渋った。 大引けの日経平均株価は前日比２３０円５８銭安の５万３３７３円０７銭。プライム市場の売買高概算は２６億７０１３万株。売買代金概算は７兆９８９０億円となった。値上がり銘柄数は１０６３と全体の約６７％、値下がり銘柄数は４６３、変わらずは５９銘柄だった。 前日