通信カラオケDAMが、カラオケ演奏の曲間に流れるエンターテインメント情報プログラム『DAM CHANNEL』を2026年4月7日配信分より全面リニューアルする。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、米津玄師、HANA……年間カラオケランキングが示す“2025年の流行歌”） リニューアル後は、渋谷凪咲をナビゲーターとし、吉本興業株式会社に所属するお笑い芸人が進行役としてプログラムを盛り上げる。総合演出は