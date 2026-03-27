アドバンスト・メディアがこの日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を１４億円から１６億２０００万円（前期比１５．１％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３０円から３３円５０銭（前期２７円５０銭）へ引き上げた。保有する投資有価証券を売却するのに伴い、投資有価証券売却益約５億８０００万円を特別利益として計上する見込みであることが要因。また、配当予想は普通配当を引き上げ