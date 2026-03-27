（台北中央社）台湾台北地方法院（地裁）は26日、腐敗防止条例違反や公益上横領の罪に問われた前台北市長で野党・民衆党前主席（党首）の柯文哲（かぶんてつ）被告に対し、懲役17年の判決を言い渡した。柯氏は同日、記者会見を開き、判決について「政治的操作による司法のパフォーマンスだ」と批判し、頼清徳（らいせいとく）総統を名指しした上で、「降伏しない」、「屈しない」と語った。会見には黄国昌（こうこくしょう）民衆党