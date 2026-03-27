「フィールドでの撮影に最適なカメラバッグ」をコンセプトに展開するハクバの「プラスシェル トレック04 ズームバッグM」が、Amazonで16%OFFのセール中となっている。3月27日（金）現在、参考価格が6,980円のところ、5,882円で購入可能だ。 レンズを装着したカメラをコンパクトに携行できるカメラバッグ。折りたたみ構造のフラップはマグネットバックルで固定し、片手がふさがっている状態でも素早く開閉で