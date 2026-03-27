PFUは、ファーイーストガジェットとの共同開発で、キーボードブランド「Happy Hacking Keyboard（HHKB）」から家の好きな場所に持ち運んで使える超小型デスク「デスクエニウェア2」を発売している。価格は2万2000円から。ソファやベッドなど、座れる場所ならどこでも作業スペースに変えられる、在宅ワーク時代に適したモバイルデスクだ。「デスクエニウェア」は、「おうち全部が、あなたのワークスペースに。」がコンセプト。