27日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比340円安の5万2880円で取引を終えた。出来高は3万9864枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては493.07円安。 株探ニュース