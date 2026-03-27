27日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比16.5ポイント安の3600ポイントで取引を終えた。出来高は10万9735枚だった。この日のTOPIXの現物終値3649.69ポイントに対しては49.69ポイント安。 株探ニュース