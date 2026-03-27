27日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比180ポイント安の3万2640ポイントで取引を終えた。出来高は2454枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3069.08ポイントに対しては429.08ポイント安。 株探ニュース