27日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前日清算値比13ポイント高の703ポイントで取引を終えた。出来高は4800枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値734.4ポイントに対しては31.4ポイント安。 株探ニュース