27日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比6.5ポイント安の1895.5ポイントで取引を終えた。出来高は236枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1909.21ポイントに対しては13.71ポイント安。 株探ニュース