テクセンドフォトマスク [東証Ｐ] が3月27日大引け後(16:00)に業績・配当修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の188億円→233億円(前期は99.4億円)に23.4％上方修正し、増益率が89.8％増→2.3倍に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の65.2億円→109億円(前年同