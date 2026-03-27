ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場。3打数1安打2四死球でチームの勝利に貢献した。7回裏の第4打席には、相手4番手テイラー・クラーク投手に死球を受けて出塁。一塁へ向かう途中に相手ベテラン野手へ「報復」を予告するジョークを見せて場を和ませた。 ■今季も「報復宣言」の神対応 この日の大谷は、初回の先頭打者に今季