2026年3月26日、中国メディアの毎日経済新聞は、独フォルクスワーゲン（VW）グループ傘下のチェコ自動車ブランド「シュコダ」が、2026年半ばをもって中国市場での新車販売を終了すると報じた。記事は、VW中国が取材に対し、シュコダがグローバル戦略を見直し、インドや東南アジア諸国連合（ASEAN）など高成長が見込まれる市場へ経営資源を集中させる方針を明らかにしたと紹介。実際にシュコダのインド工場における2025年の生産台数