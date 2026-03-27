浙江省杭州市で3月26日、常沙娜芸術センターが正式にオープンしました。これは常沙娜氏が甘粛省敦煌に続いて開設した2カ所目の個人芸術センターです。常氏は中国の有名な芸術家、教育家、デザイナーで、「敦煌の守護神」とたたえられる父の常書鴻氏の遺志を受け継ぎ、敦煌芸術の伝承、実用化と革新に力を入れ続けています。 常沙娜芸術センターの展示室には、常沙娜氏の12歳から96歳までの作品140点余りが展示されており、原本の模