ロシアは3月26日、イランの民生インフラが継続的に攻撃されている問題について、国連安全保障理事会に対し、非公開協議の開催を要請しました。ロシア常駐国連代表部のウスピンスキー報道官によると、協議はモスクワ時間27日午後5時（ニューヨーク時間27日午前10時）に開催される予定です（提供/CGTN Japanese）