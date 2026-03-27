6人組グループ・SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）が、JR東日本の首都圏主要10路線等の車両サイネージで放映するTRAIN TV（トレインティービー）で4月6日より約1ヶ月間放映される、TRAIN TV初の旅ドラマとなる『タビノオト 〜鎌倉篇〜』に主演することが決定した。鎌倉を舞台にした心洗われる旅ドラマを展開する。【写真】カッコイイ…爽やかなジャケット姿の高地優吾都内の出版社に勤める川本久志が導かれるように向か