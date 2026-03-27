出入国在留管理庁が入る庁舎出入国在留管理庁は27日、即戦力となる外国人向けの在留資格「特定技能1号」に関し、外食業分野で受け入れを制限すると発表した。2月末の速報値で約4万6千人に達し、受け入れ上限の5万人を超える見込みになったため。4月13日以降に申請のあった「在留資格認定証明書」は不交付とする。入管庁によると、現在の上限設定後、受け入れ制限は初めて。特定技能の各分野の受け入れ上限数は、政府が人手不足