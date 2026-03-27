専大松戸２―１山梨学院（準々決勝＝２７日）専大松戸（千葉）が投手戦を制した。同点の八回、５番瀬谷が中前適時打を放ち、勝ち越した。エース門倉は要所を締める投球で完投した。山梨学院（山梨）は再三、走者を出しながらも及ばなかった。