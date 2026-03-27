ＴＢＳ系「クイズ！昭和１００年プラス」が２６日に放送され、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・村上信五、神田愛花がＭＣを務めた。１９２６年から始まった昭和から現在に至るまでの１０１年の間に起きたさまざまな出来事をクイズ形式で振り返る。ゲストの井森美幸は歌手近藤真彦との共演に大興奮。「中学生のとき、大ファンだったから！信じられない！夢のよう…。中学生のときの美幸に言ってあげたい！」とうっとりした。近藤は