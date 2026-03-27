高校生日本一を決めるウエイトリフティングの全国大会が、26日から金沢市で始まり、熱い戦いが繰り広げられています。金沢市総合体育館で始まった全国高等学校ウエイトリフティング選抜大会。頭上まで一気にバーベルを持ち上げる「スナッチ」と、2つの動作を組み合わせた「クリーン＆ジャーク」の2種目を各階級で競います。26日は、飯田高校2年・和嶋杏樹選手が女子53キロ級で出場。今大会で自己ベストを更新し