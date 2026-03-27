Image: Apple 声も出さずに、去っていった…。Apple（アップル）のMacシリーズの中でも最上位モデル「Mac Pro」。その名のとおり妥協なきプロ向けMacとして君臨していましたが、最近はアップデートがなく…なんて思ってたら、終売です。9to5Macによると、Mac Proは終売となり、将来的に復活の予定も無いとのこと。 Image: Apple