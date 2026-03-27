ドジャース大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、開幕・ダイヤモンドバックス戦（ドジャー・スタジアム）後にインスタグラムのストーリーズを更新した。ドジャース共同オーナーでＮＢＡのレジェンドであるマジック・ジョンソン氏（６６）が始球式に登場。背番号１７のユニホーム姿のジョンソン氏の捕手役を大谷が務めた。投球は惜しくもワンバウンドとなったが大谷は見事にキャッチ。ホームベース前でジョンソン