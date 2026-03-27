病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…「春バテ解消」に「腸腰筋テクテク体操」寒暖差が大きく、年度末などで慌ただしい春には、疲れがとれない、体がだるいなどの不調が。そんな「春バテ」は軽い運動をして解消するのがポイントです。春バテを引き起こしているのは自律神経の乱れ。そして