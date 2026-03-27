お布団に入ってまったりくつろいでいる白猫さん。飼い主さんが掛け布団をめくろうと手を伸ばしてみると…？布団を使う姿やその後の反応を収めたリール動画は4.4万再生を突破。投稿には、「ちゃんと自分でお布団かけてえらい」「ヒト化してる」と絶賛の声があがりました。 【動画：人間みたいな体勢で眠る白猫→布団をめくろうとしたら…可愛すぎる『リアクション』】 まるで人間みたい？お布団で寝る猫さん Instagramアカ