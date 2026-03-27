猫の『体温調節』にまつわるヒミツ6選 1．汗をかくのは「肉球」「鼻」だけ？ 人間は全身の汗腺から汗を出し、気化熱で体温を下げますが、猫の体に汗腺（エクリン腺）はほとんどありません。唯一まとまって存在するのは、実は肉球（足の裏）と鼻先だけ。緊張した時に足跡がペタペタつくのはそのためです。 しかし、肉球や鼻の面積だけでは体温調節としては不十分。そのため、猫は汗以外の方法で熱を逃がす必要があるので