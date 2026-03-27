本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦に8-2で快勝した。開幕投手を務めた山本由伸投手は6回5安打6奪三振、2失点の好投で今季初勝利。全米中継で解説を務めた昨季までのチームメート、クレイトン・カーショー氏は昨年までは見られなかったという山本の“変化”に注目していた。0-0の3回1死一、二塁の場面。リーグ屈指の好打者である1番マルテが