1991年に大ヒットしたフジテレビ系ドラマ「東京ラブストーリー」などで知られる女優の鈴木保奈美(59）が27日、自身のインスタグラムを更新。日課にしていることを明かした。 【写真】年齢を感じさせない身のこなしとスタイルの良さ 「開花したと思えば花曇りに桜雨」と書き出し、「しかも連日の舞台のお稽古で桜を愛でる余裕もなく通勤の車窓から桜雲を眺めるのみ」と桜見物ができない気持ちを投稿。 続け