性犯罪に関与したとして逮捕され獄中死した実業家のジェフリー・エプスタイン氏に関連し、政府が公開した調査資料をまとめ、Googleカレンダー風に仕上げて閲覧できるようにした「JCal」が登場しました。JCal - Epstein Activity Calendarhttps://jmail.world/calendarJCalにアクセスすると、以下のようにGoogleカレンダー風のインターフェースが表示されます。最初に表示された月は2016年5月。開発者によると2016年は「最も濃密で