プルマン東京田町の「KASA」にて、ゴールデンウィーク期間限定の特別セールプランを販売。季節の食材を贅沢に使用した、春を味わうコースが20％OFFで楽しめる特別セールです！春の陽気に包まれるテラスで選べるランチに、モエ・エ・シャンドンフリーフロー付きディナーなど、都内で優雅なひとときを過ごせます☆ プルマン東京田町「KASA」特別セールプラン 期間：2026年4月29日（水）〜5月8日（金）時間：12:00〜1