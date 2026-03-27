◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」かっこよかった。２月２２日の巨人戦（那覇）で楽天のドラフト２位・伊藤樹投手（２２）が３回から２番手で登板。力強くキレのある変化球を投げ込み、丸、坂本というレジェンドから連続三振を奪った。堂々としたマウンドさばきは早大時代と全く変わっていないように見えた。初めて見たのは彼が大学１年の時だった。仙台育英時代にセンバツでベスト８となり、プロからも注目されたが、大学