東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」にある「花輭（かかん）」が、OZmallアワード2026において、3年連続1位獲得＆5年連続受賞を達成。実際に体験してよかったレストランとして、情報サイト「OZmall」の読者から支持され続けています！ 浦安ブライトンホテル東京ベイ「花輭（かかん）」OZmallアワード2026「3年連続1位＆5年連続受賞」 場所：中国料理「花๑