日本陸連は２７日、都内でマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）シリーズ２０２５―２６の表彰式を開催し、男子は吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）、女子は佐藤早也伽（積水化学）と男女共に昨年の東京世界陸上代表がシリーズチャンピオンとなった。吉田は「光栄に思います」と笑顔。佐藤は「これからも挑戦を続けて、応援してくださる方に結果で恩返しがしたい」とすがすがしい表情で話した。１月の大阪国際