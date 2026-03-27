フジテレビは２７日、東京・台場の同局で社長会見を行った。清水賢治社長は元タレント・中居正広氏の性暴力を巡る問題を受け、第三者委員会の報告書が公表されて約１年がたったことについて言及した。清水社長は「この１年間を振り返る余裕がなかなかない」としながらも、「一番の変化は人権ファーストの会社に生まれ変わったこと」と述べ、女性比率の向上や外部取締役の抜てきなど、取締役の構成を抜本的に変えたことなどに触