プロゴルファーでタレントの東尾理子が、１０歳なった娘を祝う家族ショットをアップした。２７日までにインスタグラムを更新し、「長女の誕生日同じ誕生日のお友達ファミリーと、家族でお祝い大好きな焼肉リクエスト」と報告。「私とタイプが違う個性溢（あふ）れる娘世界を広げてもらってる１０歳おめでとう」と祝福した。理子の父・東尾修氏も参加したようで、修氏が孫とたわむれる姿も。フォロワーは「お誕生日お