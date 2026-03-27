【新華社ウルムチ3月27日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州アルタイ地区吉木乃（ジェミナイ）県は24日、強い寒気の影響により吹雪に見舞われた。県内では夜間の気温が氷点下15度、最大風速が8級（秒速17.2〜20.7メートル）に達し、視界は3メートル未満となっていた。午後8時頃、托斯特（トスト）辺境派出所には立ち往生した車から救助を求める電話が相次ぎ、警察官がけん引ロープやスコップなどを持って急行。3時間