ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとして1月にデビューしたシンガー・ソングライター「ふみの」が、4月27日発売の雑誌『cyan issue 44 spring 2026 FUMINO』（カエルム）のWカバーを飾る。自身初の雑誌カバーとなる。【ライブ写真】リスナー感謝祭イベントに出演したふみの誰かの価値観ではなく、自分の感覚に正直でいる姿勢を貫きながら、歌と向き合い続けてきたふみの