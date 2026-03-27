こんにちは。韓国在住のライターで撮影コーディネーターの二俣愛子です。【写真】「HAZ BAKERY」で話題のフルーツぎっしりベーグルみなさん「バタートック」、ご存じですか？ドバイチョンドククッキー（ドバイもちクッキー）の次に今韓国で話題を集めているトレンドスイーツで、ソウルでは今、現地の人も列をなして食べているスイーツなのです。今回は「バタートック」が購入できるお店をピックアップしてみました。ぜひソウル旅の