NEWSの加藤シゲアキ（38）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。直木賞にノミネートされた心境を明かした。司会の黒柳徹子は冒頭、加藤について「作家にアイドル、俳優など、マルチな才能でご活躍」と紹介。「直木賞にもノミネート」と続けた。「直木賞が凄いですよね」とあらためて伝えると、加藤は「ノミネート2回させてもらいました。受賞は逃したんですけれど」と笑顔で明かした。