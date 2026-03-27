東京証券取引所27日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。中東情勢の混乱が長期化するとの懸念から、売り注文が優勢となった。下げ幅は一時千円を超えた。終値は前日比230円58銭安の5万3373円07銭。東証株価指数（TOPIX）は6.89ポイント高の3649.69。出来高は約26億7013万株だった。