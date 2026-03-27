読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）が27日に生放送され、気象コーナーを担当する気象予報士・蓬莱大介氏が同日をもって卒業した。読売テレビ朝の新番組『じゅーっと！』でレギュラーを務める蓬莱大介氏蓬莱氏にとって最後の天気コーナーの後、ニュースを挟んでエンディング。2011年の初登場時の映像に始まり、フルマラソンやドラマ出演への挑戦、番組名物ともなっているMCの