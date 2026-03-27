カンテレの田中友梨奈アナウンサー（24）が27日までに、自身のインスタグラムの音楽用アカウントを更新。最新ショットを披露した。田中アナは「仕事終わり」とのみコメント。歩道で寝そべる姿や車止めのポールにあごを乗せた写真を披露した。この投稿にフォロワーからは「何してねん〜（笑）」「おもろポーズすぎる」「どういう状況ですか？」「写真集な感じでサイコー！」「頼むからはよ写真集出して！！！」「映画のワンシ