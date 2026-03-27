中道改革連合の小川淳也代表＝2月、国会中道改革連合の小川淳也代表は27日の記者会見で、私見としながら女性天皇に賛同する考えを示した。「女性天皇を生きているうちに見てみたいという日本国民の一人だ」と述べた。ただ皇室制度は極めて長い歴史があるとして「安定性を害してはならず、議論は穏当に行われるべきだ」とも指摘した。皇室典範は皇位継承資格を「皇統に属する男系の男子」に限定している。