松本デジタル大臣はきょう、インターネット経由でソフトウェアなどを利用できる「クラウドサービス」をめぐり、初めて国内企業の「さくらインターネット」が提供する「さくらのクラウド」を政府共通のクラウドとして正式に決定したと発表しました。政府共通のクラウドサービス＝「ガバメントクラウド」は、国と地方がクラウド上の共通のシステムを活用できるサービスで、これまでアメリカ企業のGoogle、Amazon、Microsoft、Oracle