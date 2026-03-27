日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に出演する気象予報士の蓬莱大介氏（43）が、27日の出演をもって同番組を卒業した。番組が9月末で終了するのを前に、この日が最後の番組出演になることを、17日の番組内で明かしていた。最後の出演は、全国の桜の開花状況を解説した。薄紺のスリーピースのスーツに、薄紫のネクタイ姿で登場。MC宮根誠司からは「ミヤネ屋、最後のね、蓬莱さん、天気予報となりました