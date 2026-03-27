２７日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値に比べて０・１１０％高い２・３８５％に上昇（債券価格は下落）した。１９９９年２月以来、約２７年ぶりの高い水準となった。中東情勢を巡り、米国とイランとの停戦交渉が長期化するとの見方から、物価上昇（インフレ）が懸念されている。市場では、日本銀行の早期の利上げ観測もあり、長期金利の上昇につながっている。