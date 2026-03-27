アイドルグループ・SKE48が1月12日の「成人の日」に実施した「二十歳のつどい」。二十歳を迎えるメンバーたちにとって晴れ舞台となった式典に、13期生の耼原椿、雲井紗菜、福原心春が参加した。式典後に日刊SPA!では彼女たちにインタビューを実施。大人の仲間入りをしたという率直な感想はもちろん、現在実施中の「SKE48第14期生オーディション」を経て、いずれ加入する後輩メンバーたちに対してどんな先輩でありたいかなど