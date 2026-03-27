フジテレビは27日、都内の同局で3月度社長会見を行った。清水賢治社長は会見の中で、相次いでいるアナウンサーの退社について言及した。同局では、25年3月以降の直近1年で、永島優美アナ、椿原慶子アナ、西岡孝洋アナ（3人は25年3月退社）、岸本理沙アナ（25年6月退社）、青嶋達也アナ（25年8月に定年退職）、藤本万梨乃アナ（25年末退社）、小澤陽子アナ、勝野健アナ（2人は26年3月退社）、竹内友佳アナ（7月上旬に退社すると発表