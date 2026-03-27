あじかんは、1日に必要とされる食物繊維の半分が取れるスープ「あじかんごぼう リセットスープ」を商品化。応援購入サービスのMakuakeで先行販売を始めた。同社は2010年にごぼう茶を発売し、現在はトップシェアを持つ。最近ではごぼう茶のペットボトル飲料、カカオの代わりに焙煎ごぼうを使ったチョコレート風スイーツなど、ごぼうを使った新商品を相次ぎ市場に投入している。今回はカット方法を工夫してごぼうの食感を残す