厚生労働省や県警は27日、令和7年の自殺の概況を発表しました。発表資料によりますと、令和7年の県内の自殺者数は425人。前年に比べ29人減少しましたが、人口10万人当たりの自殺死亡率は20.2人で、山梨県に次ぐ全国ワースト2位となりました。県内の自殺者数の内訳は男性が309人、女性が116人で、年齢別では「80歳以上」が73人と最も多く、次いで「50-59歳」が71人となりました。また「20歳未満」の自殺者数は17人で、前年に